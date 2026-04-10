お笑いコンビ、博多華丸・大吉の大吉が１０日、ＮＨＫ「あさイチ」に生出演。相方の華丸へ「気を付けましょうね」と叱る一幕があった。この日は「プレミアムトーク」のゲストとして女優の多部未華子がゲスト出演。多部は現在放送中の連続ドラマ小説「風、薫る」に大山捨松役で出演している。捨松は１８歳年上の大山巌と結婚し、鹿鳴館の華と呼ばれた女性だ。それだけに衣装も豪華といい、多部は「衣装合わせの時は、本当にた