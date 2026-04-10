メダルを手にポーズをとる三浦璃来（右）、木原龍一組＝2月17日、イタリア・ミラノ（共同）25日に東京・日本橋で行われるミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」に、フィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）らが参加することになった。日本オリンピック委員会（JOC）と日本パラリンピック委員会（JPC）が10日、発表した。計115人