何歳になっても衰えない人は何が違うか。脳内科医の加藤俊徳さんは「80歳を過ぎても50代なみの認知機能を維持している『スーパーエイジャー』は、『脳にストレスの攻撃を受けていない人』といえる。元々の性格もあるが、性格はいくつになっても変えられる」という――。※本稿は、加藤俊徳『80代でも若返る脳』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bernie_photo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com