世界から不思議に思われる日本人の仕事の慣習は何か。元Googleの人材開発責任者で起業家のピョートル・フェリクス・グジバチさんは「日本の上司が同行した海外出張の商談で、何も決まらないまま終わることは珍しくない。こうした不透明な対応は、相手に『この会社は一体何がしたいのか』という不信感を抱かせる」という――。※本稿は、ピョートル・フェリクス・グジバチ『世界の一流は「部下」に何を教えているのか』（クロスメデ