柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦する、ABEMA『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が11日(第1部15:30〜 第2部21:00〜)に配信される。ウルフアロン○5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」ABEMAは開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』を4月11日15時から12日22時にわたり配信。その目玉企画として、「1000万円シリーズ」の最新作となる『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』