ほめられたとき、どんな反応をするのがいいのか。『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？チームが自然と動き出す「戦略的ほめ方」』（朝日新聞出版）を出した山本渉さんは「褒め言葉は相手からの善意のプレゼントなので、上手に受け取ることができれば、コミュニケーションがより円滑になる」という――。■他者承認は自己承認から生まれるアメリカで最も影響力がある司会者の一人、オプラ・ウィンフリーは、自分を肯定するこ