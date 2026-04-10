ファミリーマートは4月14日、店内デジタルサイネージ「FamilyMartVision」を「ファミマTV」へと改称する。ファミマTV○ビジョンからコンテンツを楽しむ"TV"へFamilyMartVisionの設置店舗数は11,000店舗を突破し、媒体認知率は平均で約56%、特に10代、20代では約70%と若年層での認知が広がっている。また、広告出稿企業数はこの4年間で2022年度比4.5倍の440社超と、多くの企業に活用されている。今回、「店舗体験を楽しくするメディ