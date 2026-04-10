【モデルプレス＝2026/04/10】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの音嶋莉沙が4月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題となっている。【写真】27歳イコラブメンバー「脚が綺麗」カメラ目線オフショット◆音嶋莉沙、ミニスカでいちご狩りを満喫音嶋は「いちごが大好きすぎて…季節終わっちゃうのが悲しい」とつづり、いちご狩りショットを複数枚投稿。淡いピンクのニットに白いフリルがあしらわれ