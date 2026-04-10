歌手のファサが、子供向け番組への出演を発表し、話題を集めている。ファサは、4月13日に韓国で放送予定の子供向け番組『ポポポチョアチョア』（原題、MBC）の人気コーナーにゲストとして登場する。【画像】“公然わいせつ罪”で告発…ファサの過激ダンス収録でファサは、ステージ上の華やかなカリスマ性を封印。自分の中に眠る“子供心”を解放し、子供たちと同じ目線で触れ合う特別な時間を過ごした。（写真＝MBC）ファサは、番