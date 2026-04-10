【モデルプレス＝2026/04/10】元乃木坂46の伊藤かりんが4月9日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開した。【写真】32歳元乃木坂「綺麗すぎて見惚れちゃう」イメチェンビフォーアフター◆伊藤かりん、ロングヘアからレイヤーボブに大胆イメチェン伊藤は「大人っぽくなった？子どもっぽくなった？」と記し、ヘアサロンと思われる場所で撮影したショート動画を投稿。胸あたりまであったハイトーンカラーのロングヘ