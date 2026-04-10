◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽中日仲地礼亜投手▽ヤクルト丸山翔大投手【出場選手登録抹消】▽広島石原貴規捕手▽ヤクルト大西広樹投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽オリックス曽谷龍平投手▽オリックス山田修義投手▽楽天陽柏翔内野手▽ロッテ河村説人投手▽ロッテ上田希由翔内野手【出場選手登録抹消】▽オリックス宮城大弥投手▽楽天ボイト内野手▽ロ