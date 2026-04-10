落語家の桂文枝が１０日、大阪・千日前のなんばグランド花月で、８３歳の誕生日にあたる７月１６日に同地で開催する「桂文枝独演会〜落語家６０年目のハレ舞台〜」をＰＲした。自身のブログで、昨年１２月に認知症の検査を受けたことを明かしている文枝。この日も「最近、物忘れも激しくなりました。前よりもちょっとたくさん稽古をしないと忘れることも多くなりました」と切り出した。文枝が受けたのは、アルツハイマー型認