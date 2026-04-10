ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が１１日のファーム・リーグの日本ハム戦（ロッテ浦和）に先発して、実戦デビューを果たす。登板前日の１０日、意気込みを明かした。「ずっと楽しみにしていた日なので、緊張はなくて楽しみっていう気持ちしかないです。自分が自信を持っているストレートがどこまで通用するのかが気になりますし、あした（１１日）は先発投手なのでどれだけ良いテンポで投げれるかが大