◆ファーム・リーグロッテ５―２日本ハム（１０日・ロッテ浦和）ロッテ・種市篤暉投手（２７）がファーム・リーグの日本ハム戦に先発して、５回７２球を投げて、２安打、１四球、７奪三振で無失点と好投した。種市は３月開催のＷＢＣに侍ジャパンの一員として出場したが開幕１軍メンバーには入らずに、ファームで調整中。３日の同・オイシックス戦（新潟）で実戦復帰して３回３８球で完全投球しており、２試合合わせて８イニ