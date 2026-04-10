今回、Ray WEB編集部は理想が高い女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。この後、高学歴の彼氏が放つ衝撃のひと言とは…！？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】高学歴がタイプな友だち。当然、今付きあっている彼も高学歴だけど...【衝撃発言】を連発されて激怒！？