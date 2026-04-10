落語家の桂文枝が１０日、大阪・千日前のなんばグランド花月で、８３歳の誕生日にあたる７月１６日に同地で開催する「桂文枝独演会〜落語家６０年目のハレ舞台〜」をＰＲした。「本調子中の舞」の出囃子（でばやし）でＮＧＫの高座に上がった六代文枝。「５０周年の時は富士山に登りました。１０年が夢のように過ぎた感じでございます」と、２０１７年に富士山頂の浅間大社奥宮で奉納落語を披露したことを思い返した。「吉本