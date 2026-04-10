１０日、鄭麗文主席（左）と握手を交わす習近平総書記。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京4月10日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記は10日午前、中国国民党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席率いる同党の訪問団と北京で会談した。１０日、中国国民党訪問団と会談する習近平総書記。（北京＝新華社記者／李響）１０日、中国国民党訪問団と会談する習近平総書記。（北京＝新華社記者／謝環馳）