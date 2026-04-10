NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。広島は石原貴規選手を登録抹消しました。プロ7年目を迎える石原選手は、今季ここまで2試合に出場。2日のヤクルト戦と4日の阪神戦で終盤から途中出場していましたが、いずれも打席に立つ機会はありませんでした。