日本野球機構(NPB)は10日の公示を発表。中日は2022年ドラフト1位の仲地礼亜投手を1軍登録しました。仲地投手はルーキーだった2023年に9試合の先発で2勝5敗を記録。2024年、2025年はいずれも1試合の先発にとどまりました。今季は今回が初昇格。開幕前には侍ジャパンのサポートメンバーとして出場。その後、ファームではここまで3試合に先発登板し、16.2イニングを投げ2勝、防御率0.54と抜群の安定感を見せています。