NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。オリックスは前日緊急降板となった宮城大弥投手を抹消し、山田修義投手と10日に先発する曽谷龍平投手を登録しました。宮城投手は9日のロッテ戦に先発登板。5回まで無失点ピッチングを見せていましたが、6回には先頭からの連打と四球で無死満塁のピンチを招きます。その後2アウトまで追い込むも、ベンチに声かけ。マウンドに駆け寄ったコーチらと言葉を交わすとそのままベンチに下がり降板と