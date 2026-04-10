成田空港第1ターミナルの5階がリニューアルし、新たに日本の文化や四季をテーマにしたエリアがオープンしました。【映像】成田空港の四季をテーマにしたエリア（実際の映像）9日、およそ1年間にわたって改装工事をしていた成田空港の第1ターミナル5階がリニューアルオープンしました。日本の四季をテーマにしたエリアになっていて、竹で出来た大きなアートや靴を脱いでくつろげる3種類のリラックスエリアなど随所に日本の文