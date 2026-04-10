◇出場選手登録【オリックス】曽谷龍平投手、山田修義投手【楽天】陽柏翔内野手【ロッテ】河村説人投手、上田希由翔内野手【中日】仲地礼亜投手【ヤクルト】丸山翔大投手◇同抹消【オリックス】宮城大弥投手【楽天】L・ボイト内野手【ロッテ】西野勇士投手、石垣勝海内野手【広島】石原貴規捕手【ヤクルト】大西広樹投手