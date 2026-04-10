はじめて今月公表されたコメのコスト指標について、JA全中の神農会長は「生産の形態によってずいぶん違う」として金額に対する評価を避けました。【映像】金額の妥当性について評価を避けたJA全中会長 JA全中・神農佳人会長「この2000いくらという指標の中の生産部門にかかわるものはどの程度なのか、いくらなのかというと、やっぱり形態によって随分違うと思いますので」「米穀安定供給確保支援機構」は7日、今年4月時点での