オリックスは１０日、宮城大弥投手が大阪市内の病院で受診し、左肘内側側副靱帯（じんたい）損傷と診断を受けたと発表した。同日、出場選手登録を抹消された。宮城は前日９日のロッテ戦で左腕に違和感を訴え、緊急降板した。１点リードの六回２死満塁で佐藤へ初球を投じた直後に異変が発生。捕手の若月がマウンドに向かい、トレーナーに付き添われそのままベンチに退いた。試合後、岸田監督は「大事を取っての降板にした。長く