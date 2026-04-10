女優の朝加真由美（70）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の食生活について語った。「ご飯を食べたりお酒を飲んだりするのが一番の楽しみ」という朝加は、自宅に「全種類のお酒があります」と告白。司会の黒柳徹子が「1人で？」と聞くと、朝加は「娘も同居してるんですけど、一切飲まないので」といい、「だから最初の頃は寂しかったです」と打ち明けた。缶ビールを開けて1人で「