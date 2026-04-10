イラン情勢をめぐり、停戦に合意したアメリカとイランは11日、対面協議に臨みます。合意に至った背景には双方に手を握らせた仲介国パキスタンのキーマンがいたことがわかりました。パキスタンの首都・イスラマバード。軍の兵士が警備に動員されるなど、厳戒態勢がしかれています。今回、アメリカとイランを対面協議まで導いたのは、このパキスタンでした。トランプ大統領「パキスタン側から要請があったことを受け、攻撃を2週間停