政府は補助金などの見直しに向け、それぞれの省庁で自己点検を実施するよう義務付けました。【映像】片山大臣「各省で自己点検を行っていただくことから」片山租特・補助金見直し担当大臣「国民の皆様からのご提案・ご意見も踏まえて、租税特別措置・補助金・基金について、各省で自己点検を行っていただくことからスタートしたいと思っているのでお願いをいたします」高市政権はガソリンの暫定税率廃止などの財源の一つとして