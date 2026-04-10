アメリカのトランプ大統領の妻メラニア夫人が、少女らへの性的虐待の罪で起訴されたエプスタイン氏との一切の関係を否定しました。【映像】トランプ氏とエプスタイン氏（会話する様子も）メラニア夫人「明確にしておきますが、エプスタイン氏やその共犯者であるマックスウェル氏とは、一切関わったことがありません」メラニア夫人は9日、ホワイトハウスで異例の演説を行い、エプスタイン氏と友人だったことはなく、トランプ氏