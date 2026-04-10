お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹（４１）と河井ゆずる（４５）が１０日、大阪府吹田市で行われた「アサヒゴールド先行体験イベント」に登場した。ビールの「王道ど真ん中」をうたうアサヒビール新商品の先行体験会で、乾杯の音頭を取った２人。コンビとして目指す「ど真ん中」を問われた河井は「稲田と組んだ以上は、フットボールアワーさんとかブラマヨさんとか、ほんこんさんとか諸先輩方の後を追っていけるよう