かつて交際していたお笑いコンビ、蛙亭のイワクラ（35）とオズワルド伊藤俊介（36）が9日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に、未公開シーンとしてVTR出演。交際を最初に報告した芸人を明かした。出演した企画は「色々あった同期芸人」で、2012年デビューの真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭らが出演した。2人は昨年9月に破局。交際中は伊藤から共演NGが出されていたとイワクラが明かしていた。イワクラは「