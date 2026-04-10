自民党の防衛装備品に関する議連の会長の小野寺元防衛大臣は、「実戦で成果があがっている」として、イスラエルのミサイル防衛システムの導入に前向きな姿勢を示しました。【映像】イスラエルによるミサイル迎撃の様子（実際の映像）自民党・小野寺元防衛大臣「実はイランの技術、弾道ミサイルは、北朝鮮・ロシア・中国等から技術提供を受けてると言われております。その弾道ミサイルの90％以上を迎撃をしているというシステムで