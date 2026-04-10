アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（外崎春雄監督）の製作・配給のアニプレックスは10日、25年7月18日の日本での初日から続いた上映が、公開から8カ月強、266日に及んだ上映が前日9日に終映したと発表した。国内では興行収入（興収）402億1万900円、動員2745万5968人を記録。25年8月から順次、公開した海外を含む全世界で、総興収1179億1753万9329円（米ドルの各月実績を月間平均仲値で円換算）、累計