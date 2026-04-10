テレビのワイドショーなどでたびたび取り上げられる「多摩川格差」。多摩川をはさんだ東京都と神奈川県川崎市の間では、子育て支援や教育支援などの施策に差があることが問題となっています。こうした状況の背景には、「利子割問題」という日本の税制における構造的な課題が潜んでいます。本記事では、多摩川格差をはじめとする税収偏在問題の背景と国の対応、そして「清算制度」における問題点を整理します。周辺三県が国に申し入