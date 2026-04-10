会社員のAさんは、朝9時から夕方5時までほぼパソコンの前に座りっぱなしの毎日です。仕事から帰ったあとも、ソファに長時間座りテレビを見る日々を過ごしています。【写真】デスクワークの肩こり・頭痛を改善する座り方それが影響してか、「最近肩こりがひどいな」「足がよくむくむな」と思っていますが、湿布や軽いマッサージで様子を見ていました。そんなある日、オーストラリアでの研究で、25歳以上の人がテレビを1時間視聴する