5ナンバーサイズで扱いやすい「ヤリス」が改良2026年2月20日、トヨタはコンパクトカー「ヤリス」の一部改良モデルを発表し、同年3月2日より発売を開始しました。どのような改良が行われたのでしょうか。トヨタが販売するコンパクトカー ヤリスは、2020年2月に4代目の現行型が登場しました。従来は「ヴィッツ」という名称でしたが、現行型で車名が統一され、世界共通の「ヤリス」という車名が採用されています。【画像】超