イラストレーターのともゑさんが心に響く作品をイラストにしてきたシリーズの、最終回にふさわしい作品 16世紀のイギリス。彼には愛する家族があった 絵に描いたような幸せ家族なのに To be or not to be 創造が人を救うとき 『ハムネット』(2025) Hamnet 上映時間：2時間6分／イギリス・アメリカ製作総指揮・監督・脚本（共同）：クロエ・ジャオ出演：ジェシー・バックリー、