＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。25歳の稲垣那奈子が7バーディ・ボギーなしで回り、トーナメントコースレコードタイの「65」をマーク。7アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】大勢のギャラリーを引き連れるシブコ組6アンダー・2位に小林光希。5アンダー・3位タイに吉田鈴と大出瑞月、4アンダー・5位タイに