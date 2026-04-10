４月１０日午前、北海道・倶知安町のホテルの建設現場で、作業員の男性が土砂などの下敷きになり死亡する事故がありました。事故があったのは倶知安町山田のホテルの建設現場です。午前１１時すぎ「男性が重量物の下敷きになっている」と工事関係者から消防に通報がありました。警察や消防によりますと、この事故で、３０代とみられる作業員の男性が救助されましたが、意識のない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました