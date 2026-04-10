これまでテレビ越しに見てきた憧れの舞台に、人生で初めて足を踏み入れた。実際に目の前に広がっていたのは、言葉では言い尽くせないほど美しい景色と、まるで別世界に迷い込んだかのような特別な空気。オーガスタ・ナショナルGCを初取材した記者が、その魅力をお届けする。【写真】まるで映画館？プレスビルディングがすごすぎた◇前回はメディア専用施設のプレスビルディングに感銘を受けたことを書いたが、今回はそこで出会っ