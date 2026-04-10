＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。今季日本初出場の渋野日向子は、1バーディ・2ボギーの「73」をマーク。1オーバー・57位タイでホールアウトしている。【写真】入った！初バーディでホッと息をつくシブコ前半はノーバーディ・2ボギーと伸ばしあぐねた。後半出だしから6ホールパーを並べ、迎えた16番パー3