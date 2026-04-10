日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」のプロアマ大会を終えた選手たちにカメラを向けて「はい、チーズ！」と声をかけると、どのようなポーズで応えてくれるのかを1本の動画にまとめて投稿した。【動画】カメラにポーズ、あなたはピース派？ ハート派？ それ以外？最初に登場したのは、今季日本ツアーには初参戦の渋野日向子だ。両手の人差し指と親指で構図を決めるフ