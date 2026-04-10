LDH JAPANは、福井県・福井工業大学附属福井高等学校・福井中学校と連携し、ダンス部を創設することを発表。10日、同社で調印式を行った。【写真】スーツで登場！EXILE・松本利夫がダンス講師に同校を運営する学校法人・金井学園は、ダンスを通して生徒の多様な個性と創造性を育む新たな取り組みを推進するため、エンターテインメントスクール「EXPG STUDIO」等を運営するLDH JAPANと、ダンスレッスンに関する基本契約を締結し