皆さまこんにちは。美容が好きすぎて韓国に移住した、美容ライターの峰岸真由です。【写真】これでわかるの？簡単に操作できる肌診断機韓国では「オリーブヤング」などのコスメショップももちろん人気ですが、実は最近“薬局コスメ”も注目を集めています。韓国の一部の薬局では、店内に肌診断機が設置されており、自分の肌状態をチェックすることができます。その結果をもとに、自分に合ったスキンケアやインナーケアをゲット。さ