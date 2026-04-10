中東情勢の混乱を受け、共同通信グループのNNAがアジアの日系企業駐在員らに実施した緊急調査で、事業のコストが上昇したとする回答は約7割を占めた。このうち約3割は上昇幅が20％以上と答え、既に業績への影響が深刻化していることが分かった。調査は3月27日〜4月6日に中国や香港、台湾、韓国、東南アジア各国、インド、オーストラリアなど16カ国・地域の駐在員らにインターネットで実施。719人が回答した。「原材料費や輸