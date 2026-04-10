イタリア南部ブリンディジ近郊にある石炭火力発電所＝2023年3月（ゲッティ＝共同）【ローマ共同】イタリア政府は温室効果ガスの二酸化炭素（CO2）排出が多い石炭火力発電所の稼働期限を10年以上延長する。米イスラエルのイラン攻撃によるエネルギー価格高騰を踏まえ、緊急時の電力確保に必要と判断した。環境保護団体は「温暖化対策に逆行する」と批判している。報道などによると、イタリアは2017年、石炭火力を25年までに廃止