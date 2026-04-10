中国の習近平国家主席と、台湾最大野党・国民党の鄭麗文主席が10日、北京で会談し、台湾の独立に反対することで一致しました。中国国営の中央テレビなどによりますと、中国共産党総書記をつとめる習近平国家主席と国民党の鄭麗文主席との会談は、北京の人民大会堂で10日午前、行われました。この中で習氏は「今回の会談は両党の関係にとって重要な意義を持つ」と強調。「両岸の同胞が親しくなりひとつになるという大きな流れは歴史