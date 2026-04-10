俳優の山崎賢人(※崎がたつさき)が、9日にNHKで行われた大河ドラマ『ジョン万』(2028年1月スタート)の制作・主演発表会見に登壇。同作の出演オファーを受けた理由を明かした。山崎賢人大河ドラマ第67作となる『ジョン万』は、土佐の貧しい漁師から身を立て、激動の幕末を「知と技」で己の人生を切り拓いた「ジョン万次郎」こと、中濱万次郎を主人公にした物語。名もなき庶民がいかにして絶望的な状況を生き抜き、日米の架け橋とな