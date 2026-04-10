ボートレース浜名湖で５月２６日から３１日まで開催されるＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」の初日１２Ｒ「ドリーム戦」に出場する選手が発表された。ボートレースオールスター初日（２６日）１２Ｒドリーム戦１号艇・峰竜太（４１＝佐賀）２号艇・西山貴浩（３８＝福岡）３号艇・茅原悠紀（３８＝岡山）４号艇・池田浩二（４８＝愛知）５号艇・菅章哉（３７＝徳島）６号艇・馬場貴也（４２＝滋賀）※予備選手１位は桐