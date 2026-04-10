ABEMA『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』が12日(15:00〜)に配信される。『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』場面カット○『チャンスの時間』人気企画の特別版ABEMAは、開局10周年を記念し、4月11日15時から12日22時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。その中で、『チャンスの時間』の人気企画「ノブの好感度を下げておこう!」特別版の配信が決定し