2月、愛知県江南市の空き家が全焼した火事で、警察は近くに住む男を放火の疑いで逮捕しました。 非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、江南市の無職、今井寛容疑者(59)です。 警察によりますと、今井容疑者は2月27日、江南市般若町南山の農機具小屋に放火し、同じ敷地にある空き家を全焼させた疑いが持たれています。この火事によるけが人はいませんでした。 調べに対し、今井容疑者は「全く身に覚えのない